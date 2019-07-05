Yunanistan 7 Temmuz'da sandığa gidiyor. Seçim yarışına katılan Batı Trakya'daki Türk adaylar çalışmalarına hız verdi.

Türk adaylar, Atina’da sadece azınlığın sesi olmayı değil, yeni kazanımlar elde etmeyi de amaçlıyor.

Birlik vurgusu yapan Türk adaylar seçmeni sandığa çağırdı.

Değişim Hareketi Partisi Milletvekili Adayı İlhan Ahmet, "Önce azınlık. Azınlığımızın partizanlıktan uzak davranması gerektiğine, kendi menfaatlerini ve kendi hak ve hukukunu savunacak milletvekillerini parlamentoya göndermesi gerektiği hususunda kendilerinin dikkatini çektim. Aziz milletime şunu söylüyorum ki, 7 temmuzda verecekleri oylar ile tek ses olacağız ve Batı Trakya Türk azınlığının sesi olmaya, Yunan meclisinde, her aşamada cesaretle, hiçbir şeyden çekinmeden milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Adayı Türkeş Hacımemiş ise şöyle konuştu:

"Seçildiğim takdirde Yunan meclisinde Batı Trakya azınlığı milletvekili olarak iki ülke arasındaki köprü vazifesini oluşturmak ilk amaçlarımdan bir tanesi olacak. Bunların içinde azınlığımızın sorunlarını başlıca olarak eğitim üzerinde ciddi çalışmalar yürüteceğimi, vakıflar, müftülükler, kimlik sorunu, 19.madde sorunu, konularında yoğun bir çaba harcayacağımı samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Ama bir diğer sorun da, bu son yıllarda azınlığımızı çökerten ekonomi sorunu var, büyük bir işsizlik sorunu var, bu konuda da özellikle Almanya’da iş sahibi olanlar, iş adamı konumuna gelenler ve çok büyük yatırım yapan arkadaşlarımızı bu bölgeye de çekmeye çalışacağımı ki bir hafta önce yaptığım almanya ziyaretimde bu konuyu kendileri ile bizzat görüştüm, onlar da şartlar oluştuğu takdirde buraya gelme konusunda olumlu fikir beyan ettiler"

Kaynak: TRT Haber