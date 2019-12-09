Yunan meclisinde gündem vergi yasa tasarısıydı. Ancak ırkçı Yunan Çözümü Partisi lideri Kiryakos Velopulos konuyu bir şekilde İslamiyet’e getirdi. İslam dinine hakaret etti.

Velopulos'a tepki Batı Trakyalı Türk milletvekili İlhan Ahmet'ten geldi.

Ahmet, "Bay Velopulos kaba şekilde İslam’a ve bütün Müslümanlara hakaret ediyor. İslam’ın din olmadığını ve çok dinli bir ideoloji olduğunu iddia ediyor. Meclis kürsüsünden iftira etmeye, küfür etmeye ve İslam'ın bir din olmadığını söylemeye hakkınız yok" dedi.

Çipras hükümetinde Maliye Bakanlığı yapan Öklid Çakalotos da İslam'a yönelik hakaretlere sessiz kalmadı.

“Bizim kendi anayasamız bu devlette İslam dinine sahip olan insanlar olduğunu tanıyor. Kendi insanlarımızı ve azınlığımızı hedef alan aşırı ırkçı ve faşist bir konuşma dinledik.”

Çakalotos, ırkçı Velopulos'a “Naziler, Yahudiler için bu şekilde konuşuyordu. Utanmalısınız” diyerek tepkisini sürdürdü.

Tepkiler üzerine Velopulos’un liderliğini yaptığı Yunan Çözümü partisi’nden geri adım geldi.

Velopulos’un meclisteki konuşmasında “aşırılıktan söz ettiği ve İslamiyeti kastetmediği" iddia edildi.

Kaynak: TRT Haber