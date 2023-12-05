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Dünya
AA 05.12.2023 13:00

Yunan İstihbaratı'ndan hükümet üyelerine akıllı telefon uyarısı

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın, kabine üyelerine, akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden yapılan konuşma ve mesajlaşmaların güvenli olmadığına dair uyarı gönderdiği iddia edildi.

Yunan İstihbaratı'ndan hükümet üyelerine akıllı telefon uyarısı

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı(EYP), hükümet üyelerini ve üst düzey devlet yetkililerini uyaran yazı gönderdi.

Yazıda, "Cep telefonlarınızdaki bilindik uygulamalarla yaptığınız görüşmeler güvenli değildir." ifadesi yer aldı.

Gazetenin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, akıllı telefonlar üzerindeki uygulamalardan yapılan konuşmalar ve mesajlaşmaların güvenilir kabul edilmemesi gerektiği belirtilen uyarıda, hassas konuların bu uygulamalar üzerinden konuşulmaması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan'da 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edildikten sonra "dinleme skandalı" gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

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Yunanistan Akıllı Telefonlar Casusluk
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