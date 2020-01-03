Dünya
Yolda kedisi ile yürüyen kadının üzerine yanan bir adam düştü03 Ocak 2020 Cuma 21:26 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 21:29
Rusya'nın St. Petersburg kentinde yolda kedisiyle yürüyen kadının üzerine alevler içerisinde bir adam düştü. Adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Rusya'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Çatıda tamir yapan adam bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevler içinde kalan adam yolda kucağında kedisiyle yürüyen kadının üzerine düştü.
Adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kadın hastanede tedavi altında alındı. Kedinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: rusya yanan adam St. Petersburg