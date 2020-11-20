Krikoya çarpan kamyonet kontrolden çıktı, bir başka otomobile çarparak devrildi. O otomobil ise taklalar atarak viyadükten uçtu. Bu akıl almaz kazanın nedeni ise düşüncesiz bir sürücüydü.

Çin'in Guangzhou şehrinde otoyolda aracı arızalanan bir sürücü, aracını emniyet şeridine çekti.

Şeride reflektör koyması gereken adam, akıllara zarar bir şey yaptı,, otoyolun ortasına "kriko" koydu. Zincirleme kaza ise "geliyorum" dedi.

Krikoyu altına alan bir kamyonet kontrolden çıktı, sol şeritte seyreden bir otomobile çarptı. Kamyonet devrildi, otomobil ise taklalar atarak 20 metrelik köprüden aşağı uçtu.

Bunlara sebep olan adam ise üzerine gelen otomobilden kaçarak canını kurtardı. Köprüden uçan araçtaki 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.