Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yola kriko koyan şoför zincirleme kazaya neden oldu
Çin'de arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, aracın gerisine reflektör koymak yerine, yolun ortasına "kriko" koydu. Amacı diğer sürücüleri ikaz etmekti. Sürücüler fark edemeyince zincirleme kaza ise kaçınılmaz oldu.
Krikoya çarpan kamyonet kontrolden çıktı, bir başka otomobile çarparak devrildi. O otomobil ise taklalar atarak viyadükten uçtu. Bu akıl almaz kazanın nedeni ise düşüncesiz bir sürücüydü.
Çin'in Guangzhou şehrinde otoyolda aracı arızalanan bir sürücü, aracını emniyet şeridine çekti.
Şeride reflektör koyması gereken adam, akıllara zarar bir şey yaptı,, otoyolun ortasına "kriko" koydu. Zincirleme kaza ise "geliyorum" dedi.
Krikoyu altına alan bir kamyonet kontrolden çıktı, sol şeritte seyreden bir otomobile çarptı. Kamyonet devrildi, otomobil ise taklalar atarak 20 metrelik köprüden aşağı uçtu.
Bunlara sebep olan adam ise üzerine gelen otomobilden kaçarak canını kurtardı. Köprüden uçan araçtaki 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
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