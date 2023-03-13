Kerkük Yol ve Köprü Dairesi Müdürü Kasım Hamza açıklama yaptı.

Hamza, şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kerkük kentinin güneyindeki Kerkük-Bağdat kara yolunu birbirine bağlayan Dakuk Köprüsü'nün bir kısmının çöktüğünü ifade etti.

Söz konusu güzergahta çok sayıda köprü bulunduğunu belirten Hamza ancak Dakuk ilçesinde bulunan ve bir kilometre uzunluğuyla ülkenin en uzun köprüsü olan Dakuk Köprüsü'nün oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Çift yönlü köprünün 23 ayak üzerine inşa edildiği bilgisini veren Hamza, son iki gündür etkili olan yoğun yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiğini, bunun sonucu olarak da köprünün birinci kısmının 5 ayağının alt kısmının tahrip olduğunu aktardı.

Hamza, tahribat sonucu çökmenin meydana geldiğini, ağır yük taşıyan araçların köprü üzerinden geçişinin durdurulduğunu aktardı.