Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde yer alan Cape Preston'ta parlak renkli bir meteorun düşüş anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Meteor nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Videoda meteroun gökyüzünden süzülüş ve patlama anı görülüyor.

Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre meteorlar kimyasal bileşimlerine göre renkte olabiliyor.