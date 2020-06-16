Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Yeşil meteor Avustralya'da geceyi aydınlattı
Avustralya'da dün çekilen bir videoda yeşil renkte bir meteorun düşüş anı anbean kaydedildi.
Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde yer alan Cape Preston'ta parlak renkli bir meteorun düşüş anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Meteor nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.
Videoda meteroun gökyüzünden süzülüş ve patlama anı görülüyor.
Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre meteorlar kimyasal bileşimlerine göre renkte olabiliyor.
Etiketler: yeşil meteor uzay meteor DoğaSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 10:12
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