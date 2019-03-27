Yeni Zelanda’nın South Island kıyısında 300 kilometre hızla esen fırtına ve aşırı yağışın sebep olduğu sel, otoyolu kapadı.

Selin, Franz Josef kasabası yakınındaki Wahio Köprüsü'nü yıkarak sürükleme görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Köprünün, selin sürükleyemediği kısmı ise çöktü.

Acil durum ilan edildi

Westland Belediye Başkanı Bruce Smith acil durum ilan etti ve fırtınanın bir gün daha devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Westland Belediye Başkanı Smith, "Franz Josef’deki insanların hayatlarından endişe ediyorum. Başka bir köprü daha hasar gördü" dedi.

Yeni Zelanda Meteoroloji Hizmet Merkezi, fırtınanın batı kıyısı standartlarına göre bile önemli bir olay olduğunu belirtti. Yeni Zelanda Ulaşım Ajansı da, zorunlu haller dışında South Island (Güney Ada) sakinlerinin adanın batı kıyısına seyahat etmemeleri gerektiği uyarısını yaptı.

Selin oluşturduğu tortuların artması üzerine Waiho Köprüsü'nün 2002’den beri 3 defa yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA