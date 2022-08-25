Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 22:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yeni Zelanda’da şantiyede patlama: 5 yaralı
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bir şantiyede sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bulunan Halsey Caddesi üzerindeki bir şantiyede yerel saatle 06.00 sularında patlama meydana geldi.
Patlamada 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yaşandığı bölge güvenlik çemberine alındı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Etiketler: Yeni Zelanda
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