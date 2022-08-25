Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bulunan Halsey Caddesi üzerindeki bir şantiyede yerel saatle 06.00 sularında patlama meydana geldi.

Patlamada 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yaşandığı bölge güvenlik çemberine alındı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.