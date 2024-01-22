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Dünya
İHA 22.01.2024 17:53

Yeni Zelanda’da kıyıda mahsur kalan balina ve yunus sürüsü uyutuldu

Yeni Zelanda’da kıyıda mahsur kalıp yaralanan 45 yalancı katil balina ve şişe burunlu yunus uyutuldu.

Yeni Zelanda’da kıyıda mahsur kalan balina ve yunus sürüsü uyutuldu

Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) tarafından yapılan açıklamada, 45 yalancı katil balina ve şişe burunlu yunustan oluşan bir sürünün dün yerel saatle 14.00 sıralarında Mahia Yarımadası kıyılarında mahsur kaldığı belirtildi.

DOC Gisborne Operasyon Müdürü Matt Tong, bölge sakinlerinin su seviyesi yükselince sürüyü yeniden yüzdürmeye çalıştığını ancak bir süre sonra deniz canlılarının resif alanında yeniden mahsur kaldığını söyledi.

Tong, “Ekibimiz, sürüyü kayalık resifte yaralı bir şekilde buldu. Bir kısmı çoktan ölmüştü. Açık bir şekilde acı çekiyorlardı ve onlara 'ötanazi' uygulamak yapılacak en insani davranış biçimiydi” dedi.

DOC tarafından yapılan açıklamada, yaralanan balinaların ve yunusların hayatta kalma şansının son derece düşük olduğu bu nedenle acı çekmelerini önlemek için 'ötanazi' yapıldığı belirtildi.

Yeni Zelanda'da açıklarındaki balina ve yunuslar, hastalık, yön bulamama, coğrafi özellikler, gelgit, yırtıcı bir hayvan tarafından takip edilme veya şiddetli hava şartları gibi nedenlerle kıyıya vurduğu biliniyor.

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