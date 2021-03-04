AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nda ikinci büyük deprem meydana geldi.

Ülke, bu kez 7,9 ile sallandı. Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Akşam saatlerinde Yeni Zelanda'nın Gisborne bölgesi açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından Tsunami uyarısı yapıldı.