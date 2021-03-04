Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 23:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Zelanda'da 7,9 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nda 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nda ikinci büyük deprem meydana geldi.
Ülke, bu kez 7,9 ile sallandı. Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Akşam saatlerinde Yeni Zelanda'nın Gisborne bölgesi açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından Tsunami uyarısı yapıldı.
Etiketler: Deprem Son Dakika Yeni Zelanda
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