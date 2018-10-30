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Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Taumarunui kasabasının 20 kilometre güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Yeni Zelandada 6,2 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda GeoNet tarafından yapılan açıklamaya göre, kasabanın 20 kilometre güneyinde, yerin 207 kilometre derinlikte yer sarsıntısı kaydedildi.

Sivil Savunma tarafından 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığını belirtildi.

Ayrıca, Yangın ve Acil Durum Yönetimi herhangi bir hasar raporunun bildirilmediğini duyurdu.

Öte yandan, Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, tüm ülkede hissedilen depremin ardından parlamentodaki oturumlara ara verildi.

Pasifik Deprem Kuşağı'nda bulunan ve sık sık depremlerle sarsılan Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 2011 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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