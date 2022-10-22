İran destekli Husilerin ülkenin doğusundaki Hadramevt ve Şebve kentlerindeki iki petrol limanını hedef almasının ardından GGK Sözcüsü Ali Abdullah el-Kesiri yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Kesiri, açıklamasında, "Terörist Husi milisler insansız hava araçları ile saldırılarına devam ediyor. Husiler, 18-19 Ekim'de Şebve'deki Neşime Petrol Limanı'nı hedef aldı, cuma günü de Hadramevt kentindeki Ed-Dabbe Limanı'na iki insansız hava aracı ile saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı.

Kesiri, uluslararası topluma Husileri terör örgütleri listesine dahil etmesi çağrısında bulundu.

Husilerin Umman Denizi'ndeki petrol tesisleri ve deniz seyrüseferi için tehdit oluşturduğunu ve kınamaların yeterli olmadığını kaydeden Kesiri, ateşkesin uzatılması hakkında konuşmanın artık kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hadramevt Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Husilerin, kentteki Dabbe Limanı'na iki İHA ile saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada ise "Dabbe Limanından ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadeleri kullanılmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.