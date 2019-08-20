İsmini vermek istemeyen yerel bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Hizam Emni güçleri, Ebyen'de bir polis merkezi ile kentin idari merkezi olan Zencibar'da bir Özel Güvenlik Kuvvetleri binasını kuşatma altına alarak buraların kendilerine teslim edilmesini istedi.

Hizam Emni güçlerinin, askeri araçlarla binaları kuşattığını belirten kaynak, yerel arabulucuların ortamı yatıştırmak için çalıştığını aktardı.

Söz konusu kuşatmanın, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin Aden'de bazı hükümet binalarını ele geçirmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'deki hükümet binalarından fiilen çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri cumartesi günü "geri çekilme ve ateşkes" çağrıları üzerine Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekilmeye başladığını bildirmişti. Ancak BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ise aynı gün içinde yaptığı açıklamada geri çekilmenin kışlalar ve önemli stratejik noktalardan değil, sadece kamu hizmet binalarından olduğunu duyurmuştu.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Kaynak: AA