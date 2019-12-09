Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki Tahita bölgesine ağır silahlarla düzenlediği saldırının püskürtüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, taraflar arasında çıkan çatışmada Husi güçlerinden onlarca kişinin öldüğü, onlarcasının da yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre, hükümet güçlerinin Tahita bölgesinde düzenlediği topçu atışları nedeniyle 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Durayhimi ilçesinde de bazı vatandaşların evlerinin yandığı belirtildi.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'deki taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, 2014'ün eylül ayından beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'in mart ayından bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA