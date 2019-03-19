Yemen'in birçok kentinde etkisini gösteren yeni kolera dalgasından en çok etkilenen yerlerin başında Husilerin kontrolündeki başkent Sana geliyor.

Hastalığın daha da yayılabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle yağmur mevsimi olarak bilinen mart ve nisan aylarında bu tür hastalıkların yayılmasının kolaylaştığını ifade ediyor. Yeni kolera dalgasının 2017 yılının başından bu yana Yemen'in maruz kaldığı dördüncü salgın dalgası olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki bitmek bilmeyen savaşın altyapıya verdiği büyük zarar, kanalizasyonları kullanılamaz hale getirirken, temiz suya ulaşımı da zorlaştırıyor. Söz konusu nedenler de salgın hastalıkların ortaya çıkmasına ve yayılmasına zemin hazırlıyor.

Sana'daki Sebin Hastanesi'nde sağlık görevlisi olarak çalışan Hanan el-Mağribi, yaptığı açıklamada, şubat ayının sonlarından itibaren kolera nedeniyle hastaneye gelenlerin sayısında hızlı bir artış yaşandığını anlattı.

Kolera, çoğunlukla yaşlılar ve çocuklarda görülüyor

Mağribi, şubat ayı sonlarında gündüz vakitlerinde hastaneye günlük 60 ila 70 kolera vakasının getirildiğine bu sayının gittikçe yükseldiğine dikkati çekti.

Hastaların aşırı sıvı kaybı nedeniyle bilinci tamamen kapalı bir şekilde hastaneye getirildiklerini söyleyen Mağribi, hastalığa yakalananların çoğunluğunu yaşlı ve çocukların oluşturduğunu vurguladı.

Kolera salgını ve hastanelere getirilen hasta sayılarındaki artıştan dolayı bazıları bunun tam bir sağlık felaketi olduğunu dile getirirken, konunun uzmanları ülkede ayrıca, difteri, kızamık, kanser ve böbrek yetmezliği gibi daha birçok hastalığın da yaygın olduğuna dikkati çekiyor.

Yemen'de 2016 sonundan itibaren büyük bir kolera salgını ortaya çıkmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkede Nisan 2017- Temmuz 2018 arasında 2 bin 300'den fazla kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kaynak: AA