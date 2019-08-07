Yemen ordusuna ait "26Sepnews.net" internet sitesinde yer alan haberde, İran destekli Husi milislerin Dali'ye bağlı Mureys bölgesinde ordu birliklerinin bulunduğu mevzilere sızmak istemesi üzerine çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, aralarında Husilerin Dali sorumlusu Ebu Fayid'in de olduğu 20 milisin öldüğü, 30 milisin yaralandığı aktarıldı.

Ordu güçlerinden ölen, yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, Husilerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA