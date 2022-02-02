Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) son raporuna göre, 2 bin 190 aile Şebve, Hudeyde, Taiz ve Marib kentlerinde yaşanan silahlı çatışmalar sebebiyle bulundukları yerden başka yerlere göç etti.

Yemen'deki göçmenlere dair Örgüt, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede 130 bini aşkın göçmenin insani yardıma ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

Ülkeye 2021 yılında 24 bin düzensiz göçmen gitti

İç göçün dışında dışarıdan da ülkenin göç aldığının ifade edildiği bir başka açıklamada, İOM, 2021 yılında Yemen'e özellikle Etiyopya ve Somali'den Körfez ülkelerine geçmek amacıyla 24 bin düzensiz göçmenin geldiğini kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.