Yerel yetkiliden alınan bilgiye göre, Ebyen'in merkezi Zencibar kenti kırsalında son birkaç saatteki çatışmalarda hükümet güçlerinden 1 asker öldü ve 5 asker yaralandı.

GGK milislerinden de 10'u öldü ve yaralandı ancak sayıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yetkili, onlarca milisin de esir alındığını ifade etti.

Yemen ordusu, Zencibar'da GGK milislerine yönelik operasyon hazırlığı içinde olduğunu duyurmuştu.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Beyda'da yaşanan çatışmalarda onlarca Husi milis öldürüldü

Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Beyda ilindeki çatışmalarda onlarca Husi milisin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, Husi milislerin Beyda'ya bağlı Kaniye cephesine baskın düzenlemesinin ardından çıkan çatışmalarda onlarca Husi'nin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Haberde ayrıca, Husilerin, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm cephesinde de orduya ait pek çok noktaya saldırı girişiminde bulunduğu ancak püskürtüldüğü ve saldıran tarafın can ve mal kaybına uğratıldığı kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.