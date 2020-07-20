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Yemen hükümetine bağlı birlikler Sokotra Limanı'ndan çekildi
Yemen'in Sokotra Limanı'nda yer alan hükümete bağlı birlikler, Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçlerin, görevlerine müdahalesi sonrası bölgeden çekildiğini açıkladı.
Yemen hükümetinden yapılan açıklamada, "Birliklerimiz, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi güçlerinin gerçekleştirdiği tahrifat ve gözaltılar nedeniyle Sokotra Limanı'ndan çekildi." ifadesi kullanıldı.
Bölgede yaşanan yasadışı ihlallerin sorumluluğunun, Suudi Arabistan 808 Görev Gücüne ait olduğu belirtildi.
Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.
Yemen hükümet güçleri, Suudi Arabistan birlikleriyle Sokotra Limanı'nda kalmıştı.
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