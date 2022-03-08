Başkent Abuja'da açılan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Abuja Büyükelçilik İkinci Katibi Alper Haner, Nijerya YEE Müdürü Macit Koç'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Koç, Nijeryalı kadınlara duydukları saygıyı, desteği ve sevgiyi göstermek için bugünün anlamına uygun bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Afrika'da kadınların sabahın erken saatlerinde evine ekmek götürmek için çalıştığını anlatan Koç, "Bu emektar kadınları hem Abuja'daki YEE merkezini tanıtmak, hem de faaliyetlerimizin ileride bir parçası olması için merkezimize davet ettik" dedi.