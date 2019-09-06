Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçtiğimiz gün Hong Kong Yasama Meclisi ve Çin Halk Kongresi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda kitlesel protestolara yol açan "suçluların Çin'e iade yasası tasarısını" geri çekeceğini açıkladı.

Lam, protestocuların ana taleplerinden birini uygulamış olsa da bu adımın çok küçük ve çok geç olduğunu söyleyen protestocular, gösterilere devam edeceğini duyurdu.

Protestocuların diğer talepleri gösterilere, "ayaklanma" denmemesi, tüm tutuklu göstericilerin salınması ve Hong Kong halkının kendi liderlerini seçebilmesi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong Havaalanı İşletmeciliği, protestoculara "her gün havaalanını kullanan on binlerce yolcunun güzergahını tıkamamaları için" çağrıda bulundu.

Diğer gösteriler bu akşam metro istasyonları ve hükümet binalarının yakınlarında gerçekleşecek.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlan acağından endişe ediyor.

Kaynak: Reuters