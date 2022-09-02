Colorado merkezli oyun şirketi Incarnate Games'in başkanı Jason Allen, verilen kelimelerden yola çıkarak görseller üreten yapay zeka programı Midjourney'de oluşturduğu bir resimle yarışmaya katıldı.

Fransızca "Théâtre D'opéra Spatial" (Uzay Opera Tiyatrosu) adlı eser, gerçekten de uzay operasından alınmış gibi görünen sahneyi betimliyor ve ustaca yapılmış bir tablo gibi görünüyor.

Görselde, barok tarzda bir salondaki insan figürleri, dairesel bir pencereden görünen parlak manzaranın önünde resmediliyor.

Resmi tuvale basan Allen, yarışmanın dijital sanat dalında birinci olduğunu ve 300 dolarlık nakit ödülü aldığını, Sincarnate kullanıcı adlı Discord hesabından duyurdu.