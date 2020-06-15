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Yapay zeka kuralları için uluslararası ittifak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
14 ülke, yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik ortak kurallar geliştirmek için "Yapay Zeka Küresel Ortaklığı (GPAI)" isimli uluslararası bir ittifak kurdu.
GPAI kurucu ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, yapay zekanın sorumlu ve insan merkezli gelişimi ve kullanımı için çalışılacağı belirtildi.
Açıklamada, girişimin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından desteklendiği ve sekreterliğinin Paris'te olacağı bildirildi.
GPAI'nın kurucu ülkeleri şöyle:
ABD, Almanya, Avustralya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Singapur, Slovenya, Yeni Zelanda
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