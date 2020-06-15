GPAI kurucu ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, yapay zekanın sorumlu ve insan merkezli gelişimi ve kullanımı için çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada, girişimin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından desteklendiği ve sekreterliğinin Paris'te olacağı bildirildi.

GPAI'nın kurucu ülkeleri şöyle:

ABD, Almanya, Avustralya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Singapur, Slovenya, Yeni Zelanda