Su hırsızlarının pazartesi gecesi bir tanker ve pikap ile Murwillumbah bölgesindeki Havaalanı Bulvarı’na geldiği belirtildi.

Bu bölgeden yaklaşık 25 bin litre suyun çalındığını açıklayan yetkililer, olaya dair soruşturma açıldığını duyurdu.

Müfettiş Luke Arthurs, ülke zor bir durumdayken gerçekleşen bu hırsızlığın "şok edici" olduğunu söyledi.

Arthurs, "Böyle bir hırsızlık kabul edilemez. Polis soruşturmaya devam edecek. Olay hakkında bilgisi olanlardan, bu bilgileri bizimle paylaşmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalınan suyun 7 yangın söndürme aracının deposunu doldurmaya yetecek miktarda olduğu kaydedildi.

Ülkede yangınlar sürüyor

Kırsal alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar, özellikle Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olmaya devam ediyor.

Eyaletin bazı bölgelerinde "acil durum" çağrısı yapılırken, yangın sebebiyle Sydney kenti sakinlerine hava kirliliği uyarısı yapıldı.

Yangınlarda 2 milyon hektardan fazla alanın kül olduğu, 400'ün üzerinde evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kaynak: Independent