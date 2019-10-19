Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Burin köyü kırsalında zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiler Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Çiftçilerin sağlık durumu iyi

Burin köyü yakınındaki yasadışı Gevat Ronin Yahudi yerleşim biriminden olduğu belirtilen saldırganlar Filistinli çiftçileri darp etti.

Filistinli çiftçilerin topladığı zeytinleri de çalan Yahudi yerleşimcilerin Burin köyü sakinlerinin saldırıyı duyarak bölgeye gelmesinin ardından kaçtığı dile getirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 Filistinli çiftçinin sağlık durumları iyi.

Zeytin hasadının başlamasıyla saldırılar artıyor

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinli çiftçileri ve en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alıyor. Filistinli yetkililer, her yıl zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşandığını ifade ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA