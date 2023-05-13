Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 13.05.2023 11:00

Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü

ABD’nin Florida eyaletinde yer altındaki bir yağmur suyu borusunda 1,7 metre uzunluğunda timsah olduğu ortaya çıktı.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Oviedo kasabasında yer altında bulunan yağmur suyu borularındaki anormalliğin tespit edilebilmesi için borulara ekipler tarafından robotik bir kamera yerleştirildi.

Ekiplerin daha sonra izlediği kamera kayıtlarında yağmur suyu borusunda 1, 7 metre uzunluğunda bir timsah olduğu görüldü.

Timsahın önce kurbağa zannedildiği, yaklaşınca timsah olduğunun anlaşıldığı ve timsahın takip edildiği ifade edildi.

Bölgede bulunan halka su borularına girmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ABD Kongresi Bütçe Ofisi, haziranın ilk yarısı için temerrüt riskine dikkati çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Sosyal medyada hesap ticareti
12:59
76. Cannes Film Festivali süresince bölgede gösteriler yasaklandı
12:57
Almanya'dan Ukrayna'ya 2,7 milyar euro değerinde yeni silah ve mühimmat
12:55
YSK'dan Muharrem İnce kararı
12:56
Savcılıktan "Muharrem İnce" açıklaması
12:53
California’da bir serada kötü şartlarda tarım işçiliği yapan 62 göçmen aile bulundu
Terör örgütü PKK tarafından evlatları katledilen anneler "Anneler Günü"ne buruk giriyor
Terör örgütü PKK tarafından evlatları katledilen anneler "Anneler Günü"ne buruk giriyor
FOTO FOKUS
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ