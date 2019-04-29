Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "UMH, savaş suçlusu Halife Hafter'in talebiyle yabancı ülkelerin savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un, yoğun nüfusun yaşadığı Ebu Selim belediyesine düzenlenen, sivillerden ölümlere ve yaralanmalara neden olan hava saldırısını en sertşekilde kınamaktadır." denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, büyük devletlere ve uluslararası topluma, saldırıların durdurulması, sivillerin korunması ve bu saldırıya katılan yabancı ülkeler hakkında derhal inceleme başlatılarak cezalandırılmaları konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Hafter'e bağlı silahlı güçlerin, Libyalıların temel gelir kaynağı olan petrol tesislerini işgal ettiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası petrol piyasalarında karmaşaya neden olacağı uyarısı da yapıldı.

'Uluslararası toplumun saldırılara sessiz kalmasını kınıyoruz'

"Terörizm" olarak nitelendirilen saldırılara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının şiddetle kınandığı açıklamada, hükümetin, saldırıların durdurulması, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda, uluslararası toplumun tavrını netleştirmesi hedefiyle dost ve kardeş ülkelerle yoğun iletişim halinde olduğu vurgulandı.

Öte yandan dün Tunus'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, düzenlediği basın toplantısında "Libya'nın içişlerine müdahale eden ülkelerden birinin sağladığı füzeyle" Trablus'a düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Katar, Trablus'taki sivil yerleşimlerin vurulmasını kınadı

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Libya'nın başkenti Trablus'ta sivil yerleşim bölgelerinin acımasızca ve gelişigüzel bombalanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaos yaratmak amacıyla sivillerin hedef alındığına dikkati çeken Al Sani, kurumların ve hayati hedeflerin vurulmasının "savaş suçu" olduğunu belirterek, bu suçu işleyenlerin ve destek verenlerin sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, şunları kaydetti:

"Siyasi iki yüzlülük ve çifte standardın devam etmesi, Arap dünyasının sırtındaki yükü ağırlaştırırken, oraları terörün neşvünema bulması için verimli bir çevre haline getirmiştir. Ancak yine de bazı ülkeler terörle mücadele ettiğini iddia ederken, bu mücadele unsurlarını Arap halklarına karşı kullanmaktadır."

Kaynak: AA