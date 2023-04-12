X-Işınları 30 bin yıllık tüy yumağının sırrını çözdü

Kürk yumağı, 2018 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde bulunan Klondike altın sahalarındaki Hester Creek'te madenciler tarafından keşfedildi.

Yumağın, bir Arktik yer sincabı (Urocitellus parryii) olduğuna inanılıyor.

Günümüz sincaplarına benzeyen bu tür, günümüzde de varlığını sürdürmekte ve mumyalanmış yumağın çıkarıldığı bölgede yaşıyor.

[Arktik yer sincapları bugün böylel görünüyor]

Araştırmacılar bulunduğu bölgeden dolayı sincapa 'Hester' adını verdi.

Yukon Beringia Yorumlama Merkezi (YBIC) temsilcileri, konuyla ilgili açıklamasında "Bu küçük adamın birkaç bin yıl önce Yukon'da koştuğunu düşünmek inanılmaz" ifadelerini kullandı ve yakında müzede sergileneceğini açıkladı.

Öte yandan, bilim insanları, zarar görebileceği korkusuyla sincabı yumağından ayırmak istemedi, bu nedenle veteriner Dr. Jess Heath tarafından, içinin ne kadar iyi korunduğunu daha iyi anlamak için röntgen çekildi.

[Fosil röntgeni]

Heath, kalsiyum zamanla dışarı sızdıkça sincabın kemiklerinin muhtemelen bozulacağını tahmin etmişti, bu da muhtemelen topun içinin kötü durumda olduğu anlamına geliyordu.

Bununla birlikte, X-ışını taramaları sincabın iskeletinin 'mükemmel durumda olduğunu' ve yaratığın yaşayan bir Arktik yer sincabıyla neredeyse aynı göründüğünü ortaya çıkardı.

Klondike'de Haziran 2022'de, yaklaşık 30 bin yıl öncesine kadar uzanan, mükemmel şekilde korunmuş bir yavru mamut bulunmuştu.

Yine aynı bölgede, 2016 yılında ise 57 bin yıllık mumyalanmış bir kurt yavrusu ortaya çıkarılmıştı.