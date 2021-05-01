Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Wuhan'da salgının izleri siliniyor: Kent ışıl ışıl
Koronavirüs salgınının çıkış noktası Wuhan bir ışık gösterisine ev sahipliği yaptı. Gösteride farklı aydınlatma ve ışık teknikleri kullanıldı.
Çin'in Wuhan kenti 5 gün sürecek resmi tatile, ışık gösterisiyle girdi.
Gösteride kentin tarihi merkezleri özel tekniklerle aydınlatıldı.
Kenti ikiye ayıran Yangtze nehri üzerindeki köprüler de aydınlatma malzemeleriyle süslendi. Nehrin iki yakasındaki gökdelenler de aydınlatıldı.
Wuhan normalde döndü
Dünya Wuhan ismini koronavirüs salgınıyla duymuştu.
76 gün tam karantinada kalan şehirde hayat uzun süredir normale dönmüş durumda.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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