Salgının ilk günlerinde Wuhan'da oğlunu kaybeden Çinli anne Zhong Hanneng oğlunun ölümüne yönetimin ihmali ve salgını gizlemesinin sebep olduğunu savunuyor, sorumluların hesap vermesini istiyor.

Çinli anne, Wuhan şehir yönetimine ihmalkarlık davası açmak için mahkemeye başvurdu.

Ancak talebi gerekçe gösterilmeden sözlü olarak reddedildi.

Mahkemenin yazılı cevap vermemesi, davanın sümen altı edilmek istendiğine yönelik şüphelere neden oldu.

Anne Zhong gibi yakınlarını salgında kaybeden birçok Wuhanlının dava talebi reddedildi.

Davalarında ısrarcı olanlara ise baskı yapıldığı öne sürülüyor.

Çin, sadece kendi halkı değil birçok ülke tarafından da eleştiriliyor.

Gizleyerek, salgının küresel bir sorun haline dönüşmesine sebep olmakla suçlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün salgına ilişkin soruşturması da sürüyor.

