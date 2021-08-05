

WhatsApp, yalnızca bir kez görünüp kaybolan fotoğraf ve video uygulamasına geçiyor.

“Bir Kez Görüntüle” adlı yeni özellik, telefonlarda ve konuşmalarda yer açmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

WhatsApp, yeni özelliği kullanarak gönderilen her şeyin "tek seferlik" bir simgeyle işaretlenecek.

Açıldıktan sonra sohbette neler olduğunu netleştirmek için "açıldı" göstergesini içerecek.

Bu hafta hizmete giriyor

WhatsApp, özelliğin bu haftadan itibaren herkese sunulacağını söyledi.

Uygulamanın kullanılabilmesi için en son sürüme güncellenmesi gerekiyor.

Kullanıcılar şirketin kurallarını ihlal ettiğini düşünürlerse, bir kez görünüm aracıyla gönderilen medyayı WhatsApp'a bildirebilecek.

Bu durumda WhatsApp fotoğrafı veya videoyu görebilecek.

Norm haline geleceği düşünülüyor

WhatsApp, genel olarak mahremiyete odaklanmanın bir parçası olarak, mesajların ve konuşmaların sonsuza kadar toplanmak yerine daha geçici olması yönünde çalışmalar yapıyor.

Şirket "Birçok insanın bu seçenekleri seçeceğini düşünüyoruz, bunun norm haline geleceğini düşünüyoruz" dedi.

