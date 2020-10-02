Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta "Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana Suudi Arabistan'ın yöneticisinin zalimliği arttı" başlıklı bir yazı çıktı.

Gazetenin yayın kurulu tarafından yayımlanan yazıda Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 2 yıl geçtiği hatırlatıldı. Buna karşın cinayet emri veren ve tertipleyenlerin hesap vermediği vurgulandı.

Riyad yönetimi için sert ifadelere yer verilen yazıda "Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve defakto yöneticisi Selman, rejimi ülkesinin modern tarihteki en zalim ve en suçlu rejimi haline getirdi" ifadesi kullanıldı.

Gelecek ay Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan G-20 Zirvesi için de çağrı yapılan yazıda, liderlere "zirveye katılmayın" denildi.

Aksi durumun "Selman'a gazetecileri öldürmekte ve kadın hakları savunucularına işkence etmekte özgürsün mesajı" olacağının altı çizildi.

Katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de, gazete için kaleme aldığı makalede liderlere G-20 Zirvesine katılmama çağrısı yaptı.