Washington'da Türkiye tartışması devam ediyor. S-400 yaptırımlarına karşı çıkan ABD Başkanı Trump, senatörleri ikna etmeye çalıştı. Beyaz Saray'daki toplantı kapalı kapılar ardında gerçekleşti ama, detayları Amerikan basınına yansıdı.

Washington Post toplantının arka planını yazdı. Buna göre bazı senatörler Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulanması için Trump'a baskı yaptı. Yaptırım isteyen senatörlerin başını ise Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch çekti.

Trump ise sert yaptırımlara karşı çıktı, Ankara'yla müzakere yolunu önerdi. Risch ve Trump arasında çetin bir tartışma yaşandı.

Senatörlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tutumuna rağmen Trump bu konu hakkında yorumdan kaçındı. Trump, senatörlerin ısrarına rağmen defalarca konuyu değiştirdi, sözü ABD'nin iç meselelerine getirdi.

Trump: Halen Türkiye'ye F-35 satabiliyor olmayı isterdim

Toplantıya ilişkin ayrıntılara Amerikan CNN televizyonu da yer verdi. İki Cumhuriyetçi senatöre dayandırılan habere göre Trump, bir kez daha Obama yönetimini suçladı. Trump, "Halen Türkiye'ye F-35 uçaklarını satabiliyor olmayı isterdim." yorumunu yaptı.

Bir grup Demokrat Partili senatör ise Trump'a mektup yollayarak Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.

Perdue: Bölgede müttefiklere ihtiyacımız var

Toplantı sonrası Cumhuriyetçi Senatör David Perdue'dan açıklama geldi. Perdue, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgedeki duruma dikkati çekerek, "Müttefiklere ihtiyacımız var" dedi ve müzakereden yana tavır koydu.

Kaynak: TRT Haber