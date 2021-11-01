Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Wall Street Journal konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gazetenin iddiasına göre 20 yıllık işgal boyunca ABD tarafından eğitilen Afgan ordu mensuplarından bazıları terör örgütü DEAŞ'ın yolunu tuttu.

"Taliban'dan kaçıyorlar"

Haberde Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasının ardından eski ordu ve istihbarat mensuplarını hedef aldığı belirtildi.

ABD tarafından yüzüstü bırakıldığı vurgulanan ordu ve istihbarat mensuplarının Taliban tarafından arandığı ve bu kişilerin DEAŞ'a katıldığı öne sürüldü.

Sayısı yüz binleri bulan eski görevlilerin işsiz kaldıkları ve hayatlarından endişe duydukları için DEAŞ'a katılmayı seçtikleri de iddialar arasında.

Taliban ise DEAŞ'ın Horasan kolunun Afgan istihbaratı tarafından oluşturulduğunu iddia ediyor.

Washington ve Kabil, bu iddiayı reddediyor.