Volkan Bozkır: Üye ülkelerden talep gelirse BM Genel Kurulu'nu toplayacağım
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin'e yönelik saldırıları görüşmek için pazar günü toplanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, üye ülkelerden talep geldiği takdirde BM Genel Kurulu’nu toplamayı öngördüğünü söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin'de yaşanan insanlık dramını pazar günü açık oturumda görüşecek.
Birleşmiş Milletlerin 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da sorunun çözümüyle ilgili önemli bir adım atıyor.
"BM Genel Kurulu'nu toplamayı öngörüyorum"
Volkan Bozkır, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Bozkır, "BM Güvenlik Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları sonrasında, üye ülkelerden talep geldiği takdirde, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere BM Genel Kurulu’nu toplamayı öngörüyorum" dedi.
Yarın yapılacak BM Güvenlik Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları sonrasında, üye ülkelerden talep geldiği takdirde, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere BM Genel Kurulu’nu toplamayı öngörüyorum. #UNGA75— Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) May 15, 2021
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