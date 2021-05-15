Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin'de yaşanan insanlık dramını pazar günü açık oturumda görüşecek.

Birleşmiş Milletlerin 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da sorunun çözümüyle ilgili önemli bir adım atıyor.

"BM Genel Kurulu'nu toplamayı öngörüyorum"



Volkan Bozkır, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Bozkır, "BM Güvenlik Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları sonrasında, üye ülkelerden talep geldiği takdirde, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere BM Genel Kurulu’nu toplamayı öngörüyorum" dedi.