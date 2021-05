Çok kültürlü bir şehir olan Viyana'da 180 farklı milletten insan yaşıyor. Burası aynı zamanda dünyanın en yaşanabilir şehri olarak kabul ediliyor.

Viyana şehrinin sanatsal ve entelektüel mirası Mozart, Beethoven ve Freud gibi şahsiyetler tarafından şekillendirildi.

Şehir, Viyana Belediye Binası'ndan yönetiliyor. Friedrich von Schmidt tarafından 1872 ile 1883 yılları arasında inşa edilen belediye binası, neogotik tarzıyla Viyana'daki kilise dışı en önemli yapıdır.

"Avusturya'nın bağımsızlığı Kırmızı Oda'da belirlendi"

Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Dr. Miachel Ludwig, Im Gespräch programına konuk oldu. Program, Viyana Belediye Binası'nda bulunan meşhur Kırmızı Oda'da da gerçekleşti. Başkan Ludwig, söze ilk önce Kırmızı Oda'nın önemini anlatarak başladı:

"Kırmızı Oda’da Avusturya’nın ikinci Cumhuriyet döneminin imzaları atıldı. Nisan 1945’te Viyana’nın belirli bölümlerinde savaş devam ediyordu. Alman Ordusu ile Kızıl ordu savaşıyordu. Avusturya’nın bağımsızlığı o günlerde bu odada belirlendi."

Viyana, yaşanabilir şehirler sıralamasında en üstte

Viyana'nın yıllardır en yaşanılabilir şehirler sırlamasında en üstte yer alması hakkında konuşan Başkan Ludwig, "Kesintisiz bir siyasi geleneğin olması büyük bir avantaj. 100 yıldan fazla bir süredir Viyana'da Sosyal Demokratlar iktidarda. İkinci Dünya Savaşı'nda ve öncesinde faşizm yıllarını bir yana bırakırsanız, her zaman sosyal demokrat bir belediye başkanı vardı. Ve bu bağlamda kamu yararını ön plana çıkarmak her zaman önemliydi" dedi.

"Hızlı bir şekilde Avrupa'nın en modern hastanelerinden birini inşa ettik"

Dr. Miachel Ludwig, koronavirüs ile mücadeledeki strateji, Sebastian Kurz hükümetinin büyük sorunlarının olduğu gibi sorulara ilişkin şu yanıtı verdi:

"Büyük bir uluslararası zorluk oluşturan bu salgına anında tepki vermek için geçen yılın ocak ayında bir tıbbi kriz ekibi kurduk. Hızlı bir şekilde Avrupa'nın en modern hastanelerinden birini inşa ettik. Özelleştirme fikrinin ve siyasi rakiplerimizin fikirlerinin aksine, sağlık sisteminin yüksek kalitesini korumaya ve daha modern hastaneler inşa etmeye büyük önem verdik. Bu, kriz sırasında bize çok yardımcı oldu çünkü yoğun bakım yatakları sunabildik, aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinden çıkabilen korona hastalarına en iyi tıbbi ve hemşirelik bakımını sunabildik."

"Ankara, İstanbul, İzmir ile dostluk anlaşmalarımız var"

Avusturyalılar, Belediye Başkanı Ludwig'i federal düzeyde görmek istiyor. Kendisi bu konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Ben her zaman siyasette iş hunisi olma ve her zaman farklı işlevler üstlenme fikrine karşı çıktım. Siyasi faaliyetlerimi her zaman yerel siyasette görmüşümdür. Ayrıca Avrupa'daki şehirler arasında bir ağ kurma görevimi de görüyorum.

Avusturya’daki birçok şehirle ve aynı zamanda Türkiye'deki birçok şehirle de yakın diyalog halindeyim: Ankara, İstanbul ve İzmir'le. Bu şehirlerle dostluk anlaşmalarımız var. Bunları daha da genişletmek istiyoruz. Bu nedenle, şehir düzeyinde çok güçlü bir şekilde fikir alışverişinde bulunmamız ve perspektifleri nasıl geliştirebileceğimizi düşünmemiz önemlidir - politik, ekonomik ve hepsinden önemlisi insan düzeyinde."

Avusturya-Türkiye iş birliği

Avusturya ve Türkiye'nin iş birliği yapması gerektiğine vurgu yapan Başkan Ludwig, "Çok fazla bağlantılarımız var. Bir iş heyeti ile yakın zamanda Türk şehirlerini tekrar ziyaret etmeyi planlıyorum. Ve eminim ki, belediye düzeyinde iyi bir iş birliği yaparsak, bunun federal siyaset ve ulus devletler üzerinde de olumlu etkileri olacaktır. Ve her zaman şunu söylüyorum: Politika ve iş önemlidir, ancak kişisel iletişim daha çok önemlidir. Eğer bu işe yararsa, eminim ki siyasi engellerini de aşacağız" dedi.

Eyalet meclisinde Türk asıllı bir vekil

Floridsdorf‘ta, Türk asıllı bir milletvekili eyalet meclisine girdi. Başkan Ludwig, bunun çok önemli olduğunu söyleyerek şu açıklamaları yaptı:

"Milletvekili Aslıhan Bozatemur'u çok uzun zamandır tanıyorum. Sizin de doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, Floridsdorf'taki benim seçim bölgemden eyalet parlamentosuna seçildi. Onu siyasi kariyer yolunda destekliyorum. Ve o, ilçe düzeyinde, şimdi belediye meclisi ve eyalet parlamentosu düzeyinde kariyer yapabilen genç, kararlı bir kadın olarak iyi bir örnek. Onun Türkiye ile bağlantıları köprü işlevinin yoğunlaştırılmasına önemli bir katkıda bulunuyor ülkelerimiz arasında. Benim hiçbir zaman sahip olamayacağım bağlantıları kurduğu için şahsen ona teşekkür etmek zorundayım. Bu nedenle, her iki ülkede de bağlantıları olan iki dil konuşan insanlarımızın olması çok önemli. Bu, iki ülke arasındaki köprü çalışması için çok çok önemlidir."

Haber: Ramazan Aktaş