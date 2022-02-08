Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago'da Sahil Güvenlik, Venezuelalı göçmenleri taşıyan tekneye ateş açtı.

5 Şubat gecesi yaşanan olayda bir anne yaralanırken, kucağındaki bebek yaşamını yitirdi. İnsan hakları avukatları saldırı kınayıp soruşturma başlatılmasını talep etti.

Sahil Güvenlik'ten Kerron Valere'nin dün yaptığı açıklamaya göre kolluk kuvvetleri, tespit ettikleri göçmen teknesini korna, ışık ve işaret fişekleriyle uyararak durdurmaya çalıştı. Valere, görevlilerin daha sonra uyarı ateşi açtığını söyledi.

Açıklamada göçmen teknesinin "saldırgan" manevralarla ilerlemeye devam edip Sahil Güvenlik personelinin botuna çarpmaya çalıştığı iddia edildi. Buna göre kolluk kuvvetleri, göçmen teknesi daha büyük olduğu için korkup teknenin motoruna ateş açtı.

Tekne durduktan sonra bir kadının mermiyle yaralandığı, kucağındaki bebeğininse yaşamını yitirdiği görüldü. Adı açıklanmayan kadın hastaneye kaldırılırken durumunun "stabil" olduğu açıklandı.