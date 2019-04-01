Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela’da mart ayının ilk haftasında başlayan elektrik kesintileri sürerken, bu kesintileri sabotaj olarak değerlendiren hükümetin de durumu düzeltmek için çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin son gelişmeleri ve kararları açıklayan Maduro, ülkedeki elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek için “üretimde denge, güvenli aktarım, dağıtım yönetimi ve tüm ülkede tüketim hizmeti” konularında yoğunlaşmak üzere 30 günlük bir planı devreye aldıklarını kaydetti.

Maduro: ABD’den kaynaklı bir virüs

Maduro, plana ilişkin bir detay vermezken, cuma günü yaşanan 3’üncü kesintinin Guri Hidroelektrik Santraline yönelik gerçekleştirilen yeni bir saldırıdan kaynaklandığını ve sisteme bir sızma olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

İlk yaşanan kesintinin “ABD’den gönderilen bir virüsten kaynaklandığını” ifade eden Maduro, daha sonra elektrik sistemine fiziki ve elektromanyetik saldırılar düzenlendiğini ve bu yüzden kesintilerin devam ettiğini vurguladı.

Okulların salı ya da çarşamba günü yeniden açılacağını belirten Maduro, mesai saatlerinin de yeniden düzenlendiğini ve çalışmaların 14:00’te sona ereceğini kaydetti.

Kesintiler ve su sıkıntısı devam ediyor

Venezuela’nın neredeyse tüm bölgelerini etkileyen elektrik kesintileri devam ederken özellikle başkent Caracas’ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde içme suyu sorunu sürüyor.

Su Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre Anzoategui eyaletinde yüzde 70 oranında düzeltilen şebeke suyu problemi, Apure, Barinas, Bolivar gibi eyaletlerde yüzde 80’in üzerinde iyileştirilirken Aragua eyaletinde halen yüzde 20 oranında su sağlanıyor.

Su sıkıntısı özellikle başkent Caracas’ta Venezuelalıların hayatlarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Caracaslılar birçok park ve bahçedeki doğal kaynak ve sulama hatlarından çıkan suları bidon ve şişelere doldurarak evlerine taşıyor.

İletişim altyapısının da olumsuz etkilendiği şehirdeki otobanlarda Caracaslılar mobil hatların düzgün çektiği noktalarda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.

Caracas’ta protestolar

Öte yandan elektrik ve su hizmetindeki büyük sorunlar Caracas’ta da bilhassa muhaliflerin yaşadığı bölgelerde protestolara sebep oluyor.

Chacao, Las Mercedes gibi semtlerde küçük gruplar işlek cadde kenarlarında gösteri yaparken akşam saatlerinde de bazı mahallelerde tencere kapaklarına vurarak yapılan “Cacerolazo” protestoları düzenlendi.

Ayrıca yerel basında yer alan haberlerde devlet başkanlığı sarayı Miraflores yakınlarında yol kapatmak isteyen bir gruba güvenlik güçlerinin ateş açarak müdahale ettiği ve 2 göstericinin yaralandığı öne sürüldü.

Kaynak: AA