Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Venezuela'da koronavirüsle mücadelede karantina kararı
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde bir hafta sürecek karantina ilan edildi.
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla 4-10 Ocak'ta karantina uygulanacağını duyurdu.
COVID-19'u birlik içinde yeneceklerini vurgulayan Rodriguez, bunun için bir hafta radikal bir karantinaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela'da şu ana kadar COVID-19'dan 1028 kişi hayatını kaybetti, 113 bin 558 vaka tespit edildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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