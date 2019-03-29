Ulusal basında çıkan haberlerde, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle Venezuela Devlet Denetçiliği tarafından bütün kamu görevlerinden 15 yıl boyunca uzaklaştırıldığı açıklandı.

Venezuela Devlet Denetçiliği Başkanı Elvis Amoroso yaptığı açıklamada, Venezuela Anayasası'na göre her milletvekilinin mal varlığını ve mali harcamalarını beyan etmek zorunda olduğunu belirtirken, Guaido'nun devlet denetçiliğine yaptığı mal beyanında tutarsızlıklar olduğunu bildirdi.

Amoroso ayrıca, Guaido'nun 91 uluslararası seyahat gerçekleştirdiği ve 300 milyon Bolivar (94 bin dolar) harcama yaptığı bilgisini de verdi.

Çoğu batı ülkesince geçici başkan olarak tanınan Juan Guaido'nun herhangi bir gerekçe göstermeden bazı ulusal ve uluslararası kurumlardan para aldığı iddia edilmişti.

Guaido'nun, suçlu bulunması durumunda para ya da kamu görevinden men cezası alabileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA