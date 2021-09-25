Meksika basınında çıkan habere göre, Norveç'in ara buluculuğunda başlayan müzakereler, iktidar temsilcilerinin planlanan randevuya katılmaması üzerine üçüncü tur görüşmeler başlayamadı.

Muhaliflerin temsilcililerinden Gerardo Blyde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce taahhüt ettikleri gibi görüşmelere devam edeceklerini yineleyerek, "Mutabakat Muhtırasında kabul edilen kurallar çerçevesinde Meksika'da olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Venezuela basınında çıkan habere göre ise hükümet heyetinin cumartesi günü Meksika'da müzakerelere katılması bekleniyor.