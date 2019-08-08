Venezuela'da hükümet, muhalefet ile Barbados'ta yapılacak görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

Hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Rodriguez, muhalif lider Guaido'nun ABD yaptırımlarını desteklemesi nedeniyle, Hükümet'in bugün Barbados'ta düzenlenecek görüşmelere katılmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump dün yayımladığı kararnameyle Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıklarını dondurmuş, Guaido da bu yaptırımları savunmuştu.

Venezuela'da, hükümet ve muhalefet Norveç'in arabuluculuğunda geçen ay Barbados'ta görüşmelere başlamıştı.

Kaynak: TRT Haber