Açık 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.06.2025 06:10

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısını kınadı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısını "kesin ve kararlı" şekilde kınadığını bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısını kınadı

Maduro, Facebook sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırısını değerlendirdi.

Orta Doğu'daki gerginliklerin barışla çözülmesi çağrısında bulunan Maduro, "ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bu kirli saldırısını kesin ve kararlı bir şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuk kurallarını, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal eden ve hatta ABD'nin kendi yasalarını bile hiçe sayan suç teşkil eden bir eylem olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maduro, Venezuela'nın egemenlik ve barış içinde bir dünya için sesini yükselttiğini ifade ederek, İran halkı ve hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Şiddet ve bombalarla bir yere varılamayacağını kaydeden Maduro, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz: Savaşa hayır, barışa ve yaşama evet!​​​​​​​ Barış, barış, barış... İnsanlık bunu istiyor ve biz Venezuela’dan sesimizi yükseltiyoruz. Saygı, eşitlik, şiddet ve savaşın olmadığı bir dünyanın inşasını savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Venezuela ABD İran
Sıradaki Haber
İsrail'in İran'a saldırıları gece saatlerinde de devam etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:16
Küresel ulaşımın yol haritası İstanbul'da belirlenecek
06:24
ABD: İran'a, nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak amacıyla saldırdık
06:27
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
06:21
Türk somonu ihracatında hedef 1 milyar dolar
06:22
İran BM Daimi Temsilcisi: İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti
06:16
Eski Fas Başbakanı Benkiran: İsrail'in bölgede geleceği yok
Soykırımcı İsrail Gazze'de çocukları yaktı
Soykırımcı İsrail Gazze'de çocukları yaktı
FOTO FOKUS
İzmir sokakları çöp kokuyor
İzmir sokakları çöp kokuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ