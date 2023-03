İtalya'da Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üç katlı bir binadan kanala atlayan turistin sosyal medyada viral olan videosuyla ilgili yorum yaparak turiste 'aptallık sertifikası ve bir sürü tekme' vereceğini söyledi.

Yaşananlara dair videoyu paylaşan Brugnaro, videoyu çeken adamın ve suç ortağının gözaltına alınacağını belirtti.

Videoda, üzerinde sadece iç çamaşırı olan bir kişi, binanın çatısından kanala karnının üzerinde atlarken görülüyor.

