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Venedik'i vuran sel, sokakları göle çevirdi

İtalya Venedik'te şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. Sokaklar ve mağazalar sular altında kaldı.

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Venediki vuran sel, sokakları göle çevirdi

İtalya Venedik'te pazartesi günkü sağanağın yol açtığı sel nedeniyle, Venedik'teki St. Mark's Meydanı sular altında kaldı.

Yaklaşık 110 santimetreye kadar ulaşan sular, lagün şehri Venedik'in en ünlü meydanında, karanın nerede sonlanıp denizin nerede başladığını görmeyi neredeyse imkansız hale getirdi.

Venedik'in yüzde 75'inin sular altında olduğunu söyleyen yerel yetkililer, sel suları etkisinde kalan St. Marks Meydanı'na erişimi kapattı.

Ayrıca felaket nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, halkı gerekmedikçe seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Venedik, sel, İtalya
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