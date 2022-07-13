Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vega-C roketi fırlatıldı
Avrupa Uzay Ajansı, Vega-C roketini Fransız Guyanası'ndan fırlattı. Roketin taşıdığı uydu, bilimsel çalışmalara fayda sağlayacak.
Vega-C roketi Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.
Avrupa Uzay Ajansı tarafından fırlatılan rokette, 2012'den beri görevde olan Vega'ya kıyasla önemli kapasite artışı yapıldı.
Yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki Vega-C, ana yük olarak İtalya Uzay Ajansı'na ait LARES-2 isimli uyduyu taşıyor.
Yer çekimi, genel görelilik ve fizik çalışmalarına fayda sağlayacak
Uydunun yapacağı ölçümlerin yer çekimi, genel görelilik ve temel fizik alanlarındaki çalışmalara fayda sağlaması hedefleniyor.
Uydunun yörüngedeki rotası yer istasyonlarından takip edilecek.
Savaş nedeniyle Rusya'ya ait Soyuz roketlerini kullanmayı bırakan Avrupa Uzay Ajansı için Vega-C roketinin kullanımı daha da önemli hale geldi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
Son Haberler
- 19:50
- 19:45
- 19:40
- 19:18
- 19:20
Sıradaki Haber
Lufthansa personel eksikliği nedeniyle 2 bin uçuşu iptal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz