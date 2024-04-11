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Dünya
İHA 11.04.2024 18:33

Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı

Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Polonya’nın başkenti Varşova’nın merkezinde kullanılmayan bir binada 4 ceset bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren polis, yıkımı bekleyen binada yaptığı çalışmalar neticesinde 4 erkeğin cesedine ulaştı. Evsizler tarafından kullanılan binadaki cesetlerden 2’si farklı dairelere gömülü halde, diğer 2’si ise tavan arası ve bodrum katında bulundu.

Büyük oranda çürümüş haldeki cesetler incelenmek üzere adli tıpa götürülürken, polis olayla ilgili olarak 3'ü kadın olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı.

Bir kişi suçunu kabul etti

Varşova Bölge Savcılığı Sözcüsü Szymon Banna yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak, gözaltına alınan kişilerden bazılarının Ukrayna vatandaşı olduğunu aktardı.

Gözaltındaki kişilerden 34 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Andrij S. sorgusunda cinayetleri işlediğini kabul etti.

Cinayetlerin nedeni konusunda susma hakkını kullanan Andrij S. adam öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.

Gözaltında bulunan diğer 6 kişi ise cinayetleri bildikleri halde yetkili organlara haber vermemek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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