Uzmanlar, kuş gribine karşı özellikle savunmasız olan ve hastalığa yakalandıktan sonraki birkaç gün içinde ölebilen bu meşhur kuşların "yüksek tehlike içinde" olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, bir salgının Avustralya'yı vurması halinde bu kuşların varlıklarını sürdürmesinin "tehlikeye gireceğini" aktardı.

Ekim 2021'de salgının başlamasından bu yana kuş gribi İngiltere'nin bazı bölgelerini kırıp geçiriyor. O zamandan beri 7 milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribinden öldü ya da itlaf edildi.

Rakamların her gün 17 bin kuşun öldüğünü ya da itlaf edildiğini gösterdiğini belirten İngiltere İşçi Partisi, hükümetin "bu krizi idare etmede başarısızlığa uğradığını" öne sürdü.

Hayatta kalma bağışıklığı bulunmuyor

Kara kuğular, Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatı bölgelerinde ürüyor. Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, kuşun ilk genomunu oluşturduğunda, şaşırtıcı şekilde hayatta kalma bağışıklığının bulunmadığını keşfetti.

Queensland Üniversitesi'nin Kimya ve Moleküler Biyobilimler Bölümü'nde profesör olan Kirsty Short, "Örneğin yeşilbaş ördeklerin aksine, genellikle kuş gribi diye adlandırılan yüksek patojenik kuş gribine (HPAI) karşı son derece hassas olan kara kuğular, üç gün içinde bu hastalıktan ölebiliyor" dedi.

Short, Avustralya'da halihazırda bir kuş gribi salgını olmamasına rağmen hastalığın Asya'dan Kuzey Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'ya yayıldığını söyledi.

Bilim insanı, "Hastalık Şili ve Peru gibi yeni bölgelere girdiğinde binlerce yabani deniz kuşu helak oldu" diye ekledi

Short sözlerine şöyle son verdi:

"Avustralya'nın en eşsiz ve güzel kuşlarından biri için risk çok gerçek ve onları koruma umudumuz varsa hazırlıklı olmamız gerekiyor... Avustralya'nın kuş türlerinin kuş gribine karşı ne kadar savunmasız olduğuna ve içinde bulundukları yüksek tehlikeye dair farkındalığı artırmak istiyoruz."