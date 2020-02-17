Haber Giriş: Kaynak: DHA
Uyuyan baloncuya yapılan şaka kötü bitti
Filipinler'de bir grup genç, yol kenarında uyuyan baloncunun balonlarını yaktı. Kısa sürede tüm balonlar alev aldı, son anda uyanan baloncu ise yola kendini atarak yanmaktan kurtuldu. Yakalanan gençler "şaka için yaptık" diye kendilerini savundu.
Olay Filipinler'in başkenti Manila'da Pandacan bölgesinde meydana geldi.
29 yaşındaki Oliver Rosales isimli baloncu yol kenarında uyuduğu sırada yanına gelen 3 genç, içi yanıcı gazla dolu olan balonlardan birini ateşe verdi.
Yangın diğerlerine de sıçrayınca saniyeler içinde alev topu oluştu.
Durumu fark eden baloncu ise son anda bir hamle ile bulunduğu yerden kalktı ve kendisini yola attı.
Yanmaktan saniyeler ile kurtulan adamın vücudunda ufak yanıklar oluştuğu belirtildi.
Yerel medya yakalanan gençlerin bunu şaka için yaptıklarını söylediklerini; gençlerin ailelerinin ise zararı ve Rosales'in hastane masraflarını ödediklerini duyurdu.
Etiketler: Uyuyan baloncu şaka rusyaSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:40
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