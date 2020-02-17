Olay Filipinler'in başkenti Manila'da Pandacan bölgesinde meydana geldi.

29 yaşındaki Oliver Rosales isimli baloncu yol kenarında uyuduğu sırada yanına gelen 3 genç, içi yanıcı gazla dolu olan balonlardan birini ateşe verdi.

Yangın diğerlerine de sıçrayınca saniyeler içinde alev topu oluştu.

Durumu fark eden baloncu ise son anda bir hamle ile bulunduğu yerden kalktı ve kendisini yola attı.

Yanmaktan saniyeler ile kurtulan adamın vücudunda ufak yanıklar oluştuğu belirtildi.

Yerel medya yakalanan gençlerin bunu şaka için yaptıklarını söylediklerini; gençlerin ailelerinin ise zararı ve Rosales'in hastane masraflarını ödediklerini duyurdu.